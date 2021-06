Riqualificato il cimitero di Barberino Val d'Elsa, sindaco Baroncelli: "Tutela della memoria collettiva"

Il cimitero di Barberino Val d’Elsa è tornato a nuova vita. E’ stato condiviso e presentato, ieri mattina, con la partecipazione del parroco Don Soave, l’investimento messo in campo dal Comune di Barberino Tavarnelle finalizzato alla realizzazione del rifacimento complessivo di uno dei camposanti più ampi del territorio comunale. Ad illustrare l’opera di riqualificazione, per la quale si è resa necessaria una spesa complessiva pari a 80mila euro, il sindaco David Baroncelli che ha presenziato la cerimonia di benedizione insieme agli assessori Roberto Fontani, Anna Grassi, Giacomo Trentanovi e la consigliera comunale Tatiana Pistolesi.

“Si è trattato di un intervento complesso, visibile solo in parte - ha spiegato il sindaco David Baroncelli - che è consistito nel completamento delle opere di manutenzione straordinaria e nel restauro di alcune aree centrali del cimitero, nello specifico è stata effettuata la risistemazione integrale della copertura, della facciata, si è provveduto a tinteggiare e a risistemare gli intonaci e a portare a termine la manutenzione straordinaria della cappella del Commiato”.

L’impegno della giunta Baroncelli nella programmazione di opere pubbliche volte a rispondere alle esigenze della comunità e alla risistemazione dei cimiteri di campagna continua in altre aree del territorio. “Dopo aver realizzato 80 ossarietti al cimitero di Sambuca – continua l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fontani – procederemo con l’esecuzione di specifici interventi di riqualificazione nei camposanti di Monsanto, San Filippo, San Donato in Poggio, Romita e Tavarnelle, abbiamo già stanziato le risorse necessarie”. “Avere cura del decoro e investire sulla riqualificazione dei cimiteri è un’operazione fondamentale non solo dal punto di vista della sicurezza e della prevenzione e del contrasto al degrado e ai segni del tempo – conclude il sindaco - ma ha un grande valore sociale poiché realizziamo un impegno e un obiettivo che mira alla valorizzazione e alla tutela di questi luoghi che parlano di noi e delle nostre radici, che viviamo nel quotidiano e ad essi affidiamo il ruolo di custodire, in silenzio, la memoria spirituale e collettiva di un’intera comunità”.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Chianti Fiorentino