Rotary consegna il "Paul Harris Fellow" al Direttore Malattie Infettive dell'Aoup Francesco Menichetti

Francesco Menichetti, Direttore dell’ U.O. Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

I Rotary Club della zona Valdarno Inferiore, Empolese e Pisana hanno consegnato al professore Francesco Menichetti, Direttore dell’ U.O. Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, il "Paul Harris Fellow".

L’assegnazione di questa importante Onorificenza è avvenuta giovedì 10 giugno alla presenza dei Presidenti dei 10 Club Rotary che hanno condiviso l’ assegnazione al prof. Menichetti. Presente anche Alessandro Vignani Past Governatore ed attualmente Presidente della Commissione Effettivo del Distretto 2071.

I 10 Club promotori : Fucecchio-Santa Croce S.A. – Cascina Monte Pisano – Pisa – Pisa Pacinotti – Pisa Galilei – San Miniato – Empoli – Pontedera – Volterra - Castelfranco Valdarno Inferiore.

Il "Paul Harris Fellow" è la massima Onorificenza Rotariana; il suo nome è in onore di Paul Harris il Fondatore del Rotary. L’onorificenza fu istituita nel 1947, alla morte del Fondatore. Questa onorificenza viene attribuita da un Club o da più Club, su parere dei Consigli Direttivi, a Soci del Rotary o anche a Personalità non Rotariane, ad Associazioni ed Enti che si distinguono o si sono distinte particolarmente per Attività di Servizio.