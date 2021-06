Serra di marijuana in casa, sequestrate 38 piante: in arresto un 28enne nel Grossetano

In casa aveva una serra artigianale per la coltivazione di marijuana, con il necessario all'alimentazione forzata delle piante. È quanto scoperto in un'abitazione nel Grossetano dai carabinieri di Pitigliano, che hanno arrestato e messo ai domiciliari un 28enne per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Sequestrate 38 piante di marijuana con un'altezza da 60 centimetri a un metro, e circa 700 grammi di stupefacente già essiccato. La serra si trovava in una stanza adibita esclusivamente alla coltivazione dello stupefacente, con lampade per un'illuminazione a ciclo continuo, un sistema di aerazione con dei filtri per l'eliminazione degli odori e un impianto di pompaggio di anidride carbonica.