Servizi scolastici, iscrizioni online e assistenza telefonica nel comune di Lamporecchio

Dal 31 maggio è possibile iscrivere i propri figli ai servizi scolastici, quale mensa e trasporto, con una piattaforma informatica dedicata accessibile con SPID. Infatti da quest’anno i genitori/tutori potranno richiedere l’iscrizione ai servizi scolastici di mensa e/o trasporto (a breve sarà attivata anche la possibilità di iscrizione per l’entrata anticipata), comodamente da casa propria tramite apposita piattaforma al link diretto https://lamporecchio.ecivis.it/ECivisWEB/ o accessibile dal nostro sito istituzionale https://www.comune.lamporecchio.pt.it/it-it/home

Inoltre, nell’ottica di rendere il servizio sempre più accessibile, flessibile e personalizzato, ogni genitore/tutore avrà a disposizione due strumenti: un proprio account dal quale poter gestire l’iscrizione e la richiesta dei servizio, e una APP, dalla quale i genitori potranno monitorare i pagamenti, effettuare le ricariche e gestire le presenze e soprattutto le assenze dei propri figli a mensa.

"Questo porterà i genitori ad avere, in qualsiasi momento, la possibilità di gestire e monitorare in autonomia i servizi di mensa e traporto dei propri figli, afferma L’assessore alla Scuola Tronci Daniele, ma non solo, le famiglie potranno provvedere alla ricarica dei pagamenti nei tempi e con gli importi rispondenti alle proprie esigenze (ovviamente nel rispetto dei servizi fruiti). Nell’ottica di personalizzare al massimo il servizio, un aspetto importante da sottolineare, è la gestione delle assenze dei bambini dalla mensa che dovrà essere a cura dei genitori attraverso un’apposita APP le cui istruzioni saranno inviate prima dell’inizio della scuola. Tale APP ed il sistema di messaggistica connesso, aiuterà i genitori a monitorare lo status dell’alunno".

"Dopo la realizzazione del nuovo sito istituzionale, questa piattaforma per la gestione online dei servizi scolastici rappresenta un altro passaggio importante nel percorso di digitalizzazione del nostro Comune che ha, come principale obiettivo, quello di semplificare, facilitare la vita delle persone, rendendo il rapporto con il nostro ente sempre più accessibile" Sostiene l’Assessore all’innovazione tecnologica Monica Cetraro.

Inoltre, continua l’Assessore Daniele Tronci "Con il fine di sostenere i genitori che ne avranno necessità nell’utilizzo di questa nuova piattaforma informatica, abbiamo pensato ed attivato un servizio telefonico che in caso di necessità, potrà affiancare in tutte le fasi di accesso e inserimento delle richiesta. Sarà sufficiente chiamare il numero di tel. 0573 800624 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 o concordare, sempre allo stesso numero, un appuntamento di assistenza telefonica".

Si coglie l’occasione per ricordare che le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 30 giugno e che, per accedere al servizio, è necessario avere attivato l’identità digitale (SPID).

Fonte: Comune di Lamporecchio