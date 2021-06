Si rifiuta di dargli i soldi, lotta tra aggressore e vittima a Pisa: un arresto

Gli ha chiesto con fare minaccioso di dargli del denaro ma, dopo essersi rifiutato, è scoppiata una rissa. È successo ieri in tarda mattinata a Pisa, nei pressi del Tribunale. Sul posto è intervenuta la polizia dopo le 12.30 in seguito alla richiesta di un negoziante che si è trovato di fronte la violenta colluttazione tra le due persone coinvolte.

I poliziotti una volta sul posto hanno trovato a terra tra le auto le due persone che lottavano ancora corpo a corpo. Una volta separate e riportata la situazione alla calma, è emerso che uno dei due era stato affrontato da un giovane sconosciuto che con fare minaccioso gli aveva chiesto di dargli del denaro. Al suo rifiuto, l'aggressore lo avrebbe colpito con dei calci al fianco e sulla schiena, suscitando così la reazione della stessa vittima da cui è nata la colluttazione, che ancora proseguiva all'arrivo della volante.

L'aggressore, 30enne di Pisa pluripregiudicato per reati specifici, aveva in atto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria dopo essere stato scarcerato di recente sempre per rapina, commessa in piazza Santa Caterina. Il 30enne è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa della convalida del provvedimento precautelare e il giudizio per direttissima, fissato per la mattina di lunedì 14 giugno.