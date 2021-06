Supera le casse senza pagare i vestiti, denunciata minorenne a Pisa

Ieri pomeriggio a Pisa una ragazza minorenne è stata denunciata per furto aggravato. È successo poco prima delle 16 quando dal negozio H&M in Corso Italia è partita la segnalazione di furto alla Questura. La giovane aveva sottratto alcuni capi di abbigliamento dal valore di alcune decine di euro dal negozio, e superato le casse senza pagare. Gli addetti alla vigilanza, che si erano accorti delle manovre della ragazza, l'hanno bloccata allertando la polizia.

Una volta sul posto gli agenti hanno restituito i capi di abbigliamento alla direzione dell'esercizio commerciale e accompagnato la giovane in Questura, dove sono stati redatti gli atti di denuncia per furto aggravato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per Minorenni di Firenze. La ragazza è stata poi affidata al padre, giunto in Questura.