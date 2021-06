Ubriaco aggredisce clienti in una pizzeria di Capannori, tre i feriti

Nella tarda serata di ieri a Capannori, una persona ha aggredito i clienti di una pizzeria, ferendone tre. L'uomo, un 45enne, sarebbe stato ubriaco quando ha iniziato ad aggredire i presenti nel locale, ed è stato fermato all'arrivo dei carabinieri che lo hanno denunciato per lesioni aggravate. I feriti hanno avuto prognosi di 8, 9 e 5 giorni. È stato medicato in ospedale anche il 45enne, che guarirà in 10 giorni.

L'uomo, originario di Cuba, senza un apparente motivo e in stato di ubriachezza, si sarebbe scagliato contro i clienti del ristorante seduti al tavolo. Come spiegato ancora dai militari, prima sarebbe nata una colluttazione con uno dei clienti poi, armato di un piccolo coltello, avrebbe aggredito un altro uomo intervenuto in difesa del primo. Più tardi avrebbe aggredito anche il padre dell'uomo intervenuto. I clienti sarebbero comunque riusciti a disarmarlo ma, il 45enne, avrebbe afferrato il palo di un ombrellone e colpito un altro cliente ancora.

Infine l'uomo è stato bloccato dai carabinieri e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lucca, come le sue vittime.