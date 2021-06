Bitcoin, la soluzione ai problemi ambientali arriva da Ethereum?

Come ampiamente ribadito dalla stampa internazionale, il CEO di Tesla Elon Musk ha compiuto una svolta di 180 gradi su Bitcoin, annunciando che la compagnia auto non avrebbe più accettato la criptovaluta come metodo di pagamento. Il motivo? Ritiene che l'estrazione e le transazioni con Bitcoin consumino troppa elettricità, generata da combustibili fossili.

La soluzione di Ethereum

Il principale rivale di Bitcoin, Ethereum, potrebbe tuttavia avere ben presto tra le mani una soluzione a questo problema. Il creatore di Ethereum, Vitalik Buterin, suggerisce infatti di ristrutturare la rete blockchain sottostante per facilitare le transazioni crittografiche.

La questione centrale del problema elettrico di Bitcoin è infatti il cosiddetto sistema "proof of work", un meccanismo di consenso su cui attualmente operano sia Bitcoin che Ethereum e che serve a confermare le transazioni e aggiungere nuovi blocchi alla catena.

Un tale sistema richiede che una rete globale di computer funzioni simultaneamente ogni volta che si verifica una transazione crittografica, sostenendo elevati costi energetici. Secondo il Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, che Musk ha citato nelle sue tesi ambientaliste, la rete blockchain che supporta le transazioni Bitcoin utilizza più energia all'anno del Pakistan, un Paese con una popolazione di 217 milioni.

Come risolvere il problema?

Gli ingegneri di Ethereum stanno cercando di risolvere questo problema passando a un sistema "proof of stake", in cui saranno i possessori di Ether a convalidare le transazioni. "Il passaggio al proof-of-stake è diventato più urgente per noi a causa di come le criptovalute e Ethereum sono cresciute nell'ultimo anno", ha detto Buterin in un'intervista a Bloomberg domenica scorsa. "Sono decisamente molto felice che uno dei maggiori problemi della blockchain scomparirà quando la prova della posta in gioco sarà completa. È fantastico” – ha aggiunto.

Ricordiamo infatti che in un proof of work, i miners sono chiamati in causa per confermare nuove transazioni. Così facendo, pagano i costi dell'hardware e dell'energia come investimento, e come premio ricevono criptovalute gratis. Con la proof of stake, invece, i miner "investono" Ether che già possiedono, invece di pagare bollette energetiche elevate, per competere per il prossimo lotto di transazioni, che sarà comunque ricompensato con criptovaluta gratis.

Quanta potenza serve per Ethereum?

Poiché solo coloro che possiedono Ether possono partecipare, "l'unico costo dell'elettricità verrà dai server che ospitano i nodi Ethereum, simile a qualsiasi azienda che utilizza il cloud computing", ha spiegato Bloomberg.

Buterin spera che l'aggiornamento del sistema venga completato entro la fine del 2021, generando così un notevole risparmio energetico.

Di fatti, l'attuale sistema di proof of work di Ethereum utilizza 45.000 gigawattora all'anno, secondo la Fondazione Ethereum, che finanzia lo sviluppo del protocollo Ethereum. Con la proof of stake, "puoi verificare una blockchain con un laptop", ha affermato Danny Ryan, ricercatore presso la fondazione. "La mia stima è un consumo di circa 1 / 10.000 di energia rispetto all'attuale rete Ethereum" – ha precisato.

Conclusioni

Al di là della maturazione – anche energetica – che sta avvenendo nel comparto delle criptovalute, Bitcoin, Ethereum & co. sono ancora asset relativamente giovani rispetto ad azioni, obbligazioni, materie prime e valute fisiche. È dunque probabile che la maggior parte delle criptovalute rimangano quali investimenti molto volatili anche per il prossimo futuro.

"Gli investitori devono considerare il motivo per cui stanno acquistando. Si spera, è per diversificare", ha dichiarato Ed Egilinsky, amministratore delegato e capo degli investimenti alternativi a Direxion. "Ma non c'è un’esperienza sufficientemente lunga per affermare che Bitcoin o altre criptovalute siano una vera copertura contro l'inflazione. Per ora, il tutto è ancora più simile al trading di momentum speculativo" – ha concluso.