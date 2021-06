Commissione inchiesta Keu, Galletti (M5S): "Fondamentale potenziare Arpat"

"Nei prossimi anni Arpat avrà molto da fare, soprattutto in considerazione dei soldi che arriveranno dal PNRR per finanziare molte opere, alcune delle quali meriterebbero maggior riflessione. Fatto che in un certo senso non lascia tranquilli, se pensiamo che c’è qualcuno che in Toscana - e nel resto d’Italia - vorrebbe allentare le maglie dei controlli: invece di controlli e verifiche ce ne sarà forse ancora più bisogno. Per questo sosteniamo che sia fondamentale potenziare Arpat e le sue strutture e lo abbiamo chiesto più volte in questi mesi, con mozioni e proposte di risoluzione. Sempre bocciate. Speriamo che le parole di Rubellini e Mossa Verre, che nella sostanza ricalcano le nostre proposte, possano ispirare la maggioranza a muoversi in questa direzione stavolta.

Infine porremo la questione del riconoscimento della centralità del ruolo delle Arpa nelle Regioni all'attenzione dei nostri rappresentanti al Governo e al Mite, affinché si possa andare in direzione di un’Agenzia ambientale più forte e indipendente".

Così Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle in Toscana.

