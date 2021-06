Diffamò l'ex rettore e il figlio, Gasparri condannato a Siena

Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, è stato condannato oggi a Siena a pagare mille euro di multa, per l'accusa di diffamazione nei confronti dell'ex rettore di Siena Piero Tosi e del figlio Gian Marco.

Inoltre, il senatore forzista dovrà pagare 20 mila euro a Piero Tosi e di 15 mila al figlio ex docente, come un risarcimento danni.

Tutto è nato da un commento di Gasparri nel corso della trasmissione televisiva di La7 'L'aria che tira': Gasparri stava parlando dell'arresto nel 2017 di alcuni professori dell'Università di Firenze per presunti concorsi truccati. Il politico, quindi, ha tirato in ballo un procedimento giudiziaria che aveva coinvolto Tosi quando era ancora rettore e presidente della Crui, affermando però che in quella vicenda fosse stato condannato insieme al figlio, quando invece i due erano stati assolti. Subito è scattata la denuncia tramite i propri legali da parte dei Tosi.

Gli avvocati di Gasparri, a ogni modo, hanno dichiarato di voler ricorrere in appello