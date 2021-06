Incidente sull'A1, coinvolti auto e due mezzi pesanti: tratto chiuso

Poco prima delle 17.30 sull'autostrada A1 si è verificato un incidente stradale tra Valdichiana e Monte San Savino, in direzione Firenze, all'altezza del km 374. L'incidente ha coinvolto due mezzi pesanti e un'auto. Rimasto ferito l'autista di un camion, estratto dal personale dei vigili del fuoco e preso in carico dai sanitari del 118, così come gli occupanti dell'auto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Montepulciano e di Cortona, l'elisoccorso Pegaso, le pattuglie della polizia stradale e il personale di Autostrade.

Il tratto di autostrada è stato temporaneamente chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda in direzione Firenze.

Agli utenti diretti verso Firenze è consigliato di uscire a Valdichiana, percorrere la viabilità ordinaria SS715 Raccordo Siena-Bettolle e rientrare in autostrada a Firenze Impruneta.