Modartech, al via le iscrizioni per il Creative Summer Camp

Dal fotoritocco digitale al graphic design, dalla gestione dei social media allo studio dell’anima di un brand, fino ai segreti per parlare in scioltezza in pubblico: sono aperte le iscrizioni per il “Creative Summer Camp”, dieci corsi immersivi in modalità live e on demand realizzati da Istituto Modartech, Scuola di Alta formazione con base a Pontedera e collaborazioni attive nei principali distretti del Made in Italy, con Campus Orienta - Salone dello Studente Next Generation Platform.

Il Creative Summer Camp, dedicato a studenti, liberi professionisti, docenti e curiosi, si terrà dal 14 giugno al 14 settembre: una full immersion estiva per acquisire competenze di base o specialistiche tra le più richieste nel mondo del lavoro.

Creatività, Comunicazione e Soft Skills sono le parole chiave attorno alle quali ruota l’intero programma del Summer Camp: supportati dai professionisti del corpo docente di Istituto Modartech, gli iscritti potranno seguire incontri live e on demand, caratterizzati da una didattica innovativa e dall’utilizzo di materiali multimediali, mettendosi alla prova attraverso esercitazioni pratiche per sviluppare il proprio talento. Dalla creazione di un logo allo studio dell’immagine coordinata di un brand, compresa la progettazione del packaging personalizzato, fino alla costruzione di un sito web completo, sarà possibile approfondire le opportunità offerte dal digitale e non solo.

Nello specifico sono i 10 corsi saranno focalizzati su Social media; Contemporary art for designers; Logo design con Adobe illustrator; Type design; Public speaking; Web design con WordPress; Packaging design; Graphic design - Immagine digitale e fotoritocco; Visual identity - Love brand; Infographic design.

Un’esperienza formativa in cui la creatività è protagonista, per sfruttare l’estate come occasione di conoscenza e accrescimento del proprio bagaglio professionale. Info e iscrizioni: https://www.modartech.com/creative-summer-camp.html e www.salonedellostudente.it

Fonte: Modartech - Ufficio stampa