Monopattini a Firenze, i commenti: "Servono targa e assicurazione"

RadioTaxi Firenze4242: "Regolamentare questi mezzi, così è il Far West"

"L'ennesimo episodio di cronaca che vede coinvolto un monopattino elettrico, ci spinge ancora di più a intervenire per chiedere regole certe riguardo a questi mezzi di locomozione. Come tassisti che fanno servizio su strada, siamo consapevoli dei rischi dell'uso dei monopattini senza regole, e più volte siamo stati testimoni, tramite i colleghi, di comportamenti rischiosissimi da parte di conduttori di monopattini. Occorre regolamentare con leggi e norme stringenti questi mezzi, equiparandoli a ciclomotori a due ruote". Lo afferma il presidente della Socota Radio Taxi Firenze 4242, Simone Andrei.

"L'altro giorno un anziano è stato travolto da un monopattino sul marciapiede, davanti casa, e il conducente del mezzo è scappato - sottolinea Andrei -. Questo aspetto ci fa chiedere con ancora maggiore forza di regolamentare la circolazione dei monopattini elettrici. Giustamente il sindaco Nardella ha chiesto al legislatore nazionale di disciplinare la materia, ma finora da Roma nessuno si è mosso. Crediamo sarebbe opportuno e prioritario, innanzitutto, obbligare per legge i possessori di monopattini elettrici ad avere assicurazione e targa, in modo da essere identificati. Da parte nostra, esprimiamo tutta la nostra vicinanza ai familiari dell'anziano travolto, auspicando la guarigione dell'uomo".

Stella e Razzanelli (FI): "Targa e assicurazione obbligatorie per monopattini elettrici, basta anarchia"

"Ormai è evidente che così non si può andare avanti, occorrono norme chiare per regolamentare la circolazione su strada dei monopattini elettrici. L'episodio che ha come vittima un anziano fiorentino l'altro giorno, in gravi condizioni dopo essere stato travolto da un monopattino sul marciapiede davanti alla sua abitazione, è solo l'ennesimo incidente che vede coinvolti i monopattini elettrici. Bisogna mettere fine a questo clima di anarchia, e stabilire regole definitive, a cominciare dall'obbligo di targa e assicurazione". Lo chiedono il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella e il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Firenze, Mario Razzanelli.

"Il conducente del monopattino che ha travolto l'anziano a Firenze, è scappato, e sarà molto difficile rintracciarlo, visto che questi mezzi non hanno targa - osservano Stella e Razzanelli -. Vari sindaci e amministratori locali hanno chiesto al legislatore nazionale di intervenire, ma finora il Parlamento non ha preso decisioni in materia. I monopattini elettrici devono essere equiparati a degli scooter, e come tali devono avere una targa, un'assicurazione, e l'obbligo di casco per chi li conduce. Così non si può proseguire, è una questione di sicurezza e di rispetto per le regole. Da parte nostra e di tutta Forza Italia formuliamo gli auguri di guarigione all'anziano coinvolto nell'incidente, nella speranza che il conducente 'pirata' venga rintracciato".