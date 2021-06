NON È Pinocchio in Strada, due giovedì per tornare a fare festa

È tempo di tornare per le strade, è tempo di tornare a vivere le serate estive, è tempo di tornare a vivere Pinocchio.

Si chiama 'NON è Pinocchio in Strada' la manifestazione programmata per giovedì 24 giugno e giovedì 1 luglio ed è organizzata dal Ccn San Miniato Basso. Ancora una volta la Tosco Romagnola Est si chiude al traffico per accogliere residenti e visitatori in una serata all'insegna della leggerezza.

Il nome dell'evento vuole richiamare Pinocchio in Strada ma specificando che sarà un'edizione 'light', con tutte le precauzioni anti-covid, per tornare a far festa ma in sicurezza.

Il 2020 è stato un anno di pausa forzata per Pinocchio in Strada, il centro commerciale naturale per il 2021 prende in prestito il titolo del famoso programma anni '90 Non è la Rai, dove giovanissimi talenti riuscivano ad avere visibilità e successo. Così il Ccn vuole far 'ri-emergere' gli esercizi commerciali dopo mesi di difficoltà.

NON è Pinocchio in Strada parte alle 20, con street food, negozi aperti in orario serale, piccole animazioni, il mercatino dell'artigianato e tante altre sorprese. San Miniato Basso torna così a festeggiare, con intelligenza e divertimento.

L'evento è organizzato dal Ccn San Miniato Basso, che tiene a ringraziare tutti gli associati e le parti in causa.

Link all'evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1229547547487450

Fonte: Ccn San Miniato Basso