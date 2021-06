Renzo Del Lungo eletto presidente Cna Pensionati Firenze

È Renzo Del Lungo, 79 anni, una vita lavorativa spesa nel settore dell’artigianato artistico, il nuovo presidente di CNA Pensionati Firenze, l’associazione che in tutta la Città Metropolitana rappresenta e tutala quasi 11mila pensionati. È stato eletto dall’assemblea dell’associazione, succedendo all’artigiano bronzista Roberto Ciulli, noto anche come il «sindaco di San Frediano», e guiderà i pensionati di CNA per i prossimi 4 anni.

“La crisi pandemica ci ha fatto capire quanto un sistema sanitario universalistico e di qualità sia importante per la popolazione anziana. Tra le prime cose che realizzeremo c’è dunque un Osservatorio sui servizi agli anziani che monitori costantemente lo stato e la qualità delle prestazioni riservate alla terza età nella Città Metropolitana di Firenze, in modo da segnalare prontamente eventuali deficit e proporre progetti alle istituzioni competenti” ha dichiarato il neo presidente.

“Ugualmente prioritaria è la ricostruzione della socialità fortemente compromessa dalla pandemia, attraverso la riattivazione degli percorsi culturali nei siti più significativi del nostro territorio, ma anche attraverso l’alfabetizzazione informatica e social, in modo da poter far leva sulle forme di comunicazione a distanza, oggi sempre più presenti anche negli aspetti pratici della vita di tutti i giorni, dalla prenotazione dei vaccini alla spesa online” ha aggiunto Maria Benedetta Garuglieri, confermata nel ruolo di segretario dell’associazione.

Nel programma di Del Lungo, che sarà coadiuvato da 10 membri di presidenza, anche un occhio al presente, con azioni che assicurino a tutti un reddito pensionistico dignitoso che ripaghi di anni di sacrifici e contributi versati, e uno al futuro con la prosecuzione dei programmi per la trasmissione dei mestieri artigiani alle nuove generazioni attuati in collaborazione con gli istituti scolastici.

Fonte: Cna Firenze