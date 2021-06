Ruba bici e minaccia proprietario con bottiglia rotta, arrestato a Firenze

Tenta di rubare una bici e colpisce con il collo di una bottiglia il proprietario che cercava di fermarlo. Arrestato per tentata rapina.

E’ successo questa mattina, alle ore 06:15 circa, in via Luciano Berio angolo viale Rosselli. La vittima, un uomo di 56 anni del Pistoiese, dopo aver parcheggiato la sua auto, ha preso dal cofano la sua bici pieghevole e l'ha poggiata per un attimo davanti al veicolo per finire di prendere le sue cose.

Nel frattempo è giunto un ragazzo straniero che è salito sulla bici, tentando di scappare.

Il proprietario lo ha inseguito e una volta raggiunto è nata una lite accesa nel corso della quale il ladro ha preso una bottiglia di vetro in terra e, dopo averla rotta, l’ha brandita contro la vittima ferendolo a una mano.

Fortunatamente dei passanti hanno assistito alla scena e sono intervenuti in suo soccorso, chiedendo anche l’intervento dei carabinieri. Il ladro è stato fermato dai militari: è un 22enne della Guinea già conosciuto dalle forze dell'ordine. Oggi si terrà il processo per direttissima. Sia la vittima che il ladro hanno riportato lievi lesioni.