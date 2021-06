San Vivaldo brilla nelle notti di Montaione: aperture straordinarie il mercoledì

All'interno della rassegna dell'Estate Montaionese 2021, a partire dal 16 giugno, ogni mercoledì dalle 21 alle 23, la splendida “Gerusalemme” di San Vivaldo aprirà le sue porte a visitatori e amanti dell’arte sacra rinascimentale per delle visite guidate in notturna.

Le cappelle, costruite all'inizio del Cinquecento dai frati francescani come meta spirituale di pellegrinaggio sostitutivo, riproducono in scala ridotta i luoghi sacri di Gerusalemme. Al loro interno, affreschi e statue in terracotta policroma di scuola robbiana ritraggono con sorprendente espressività episodi della vita e della Passione di Cristo.

Il complesso rappresenta uno degli esempi più significativi di riproduzione dei luoghi di Terra Santa in Occidente.

Alle visite guidate diurne, svolte dal lunedì al sabato dalle ore 15.alle ore 19 e la domenica e festivi dalle 10 alle 19.00, si aggiungono le suddette aperture straordinarie “in notturna” dall'atmosfera ancora più suggestiva.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Ufficio turistico, al numero 0571 699255 o all'indirizzo email turismo@comune.montaione.fi.it.

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio Stampa