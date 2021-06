Scherma Arno e Confartigianato Pisa protagonisti a Calcinaia

La consolidata collaborazione fra il Circolo Scherma Arno, di Fornacette, e la Confartigianato imprese Pisa, ha raggiunto il culmine con l’organizzazione del tanto atteso Torneo di Scherma Confartigianato, svoltosi sabato in piazza Indipendenza a Calcinaia, sotto gli occhi di tutta la cittadinanza presente ed affascinata da questa stupendo sport. Sono stati oltre trenta gli atleti che sono scesi in pedana ed hanno tirato sia di fioretto che di spada.

Il Torneo è stato a squadre miste sia per quanto riguarda l’arma che per quanto riguarda la categoria di appartenenza. Erano infatti presenti atleti da dieci ad oltre quaranta anni di età. In concomitanza del torneo è stato disputato il Memorial Maestro Massimo Puccinelli, ex-Presidente e fondatore del Circolo Scherma Arno, deceduto di recente prematuramente. Erano presenti infatti, oltre ad atleti del Circolo, anche ex-allievi del Maestro Puccinelli, provenienti da altre società sportive, rimasti comunque affettivamente legati alla persona che è stata in grado di mettergli in mano il loro primo fioretto.

Le squadre che sono scese in pedana erano tre, ognuna composta da 10 atleti, quella che ha vinto più incontri si è aggiudicata il primo premio del “1° Torneo di Scherma Confartigianato Imprese Pisa” e così a scendere fino alla terza classificata. Invece, la squadra che ha subito meno stoccate, si è aggiudicata il Memorial Maestro Puccinelli, direttamente consegnato dalla figlia di Massimo. Tutti gli atleti sono stati poi premiati con una medaglia appostagli al collo dal Direttore della Confartigianato Imprese Pisa per i primi classificati, dall’Assessore allo Sport per i secondi classificati e dal Maestro Massimo Rosoni per i terzi.

Il Vice Sindaco e l’Assessore allo Sport del Comune di Calcinaia, Flavio Tani e Giulio Doveri, i quali, in occasione del saluto da parte dell’Amministrazione Comunale, hanno espresso soddisfazione per la buona riuscita della manifestazione, nonché parole di apprezzamento nei confronti del Circolo Scherma Arno che è riuscito a mettere in piedi un tale apprezzato torneo a non meno di un anno dalla sua fondazione, dimostrando capacità di organizzazione e volontà di interagire con le realtà del territorio.

Lusinghiere sono anche state le parole del Direttore della Confartigianato Imprese Pisa, il quale ha sottolineato il significato della ormai consolidata collaborazione con il Circolo Scherma Arno, che è il legame che li unisce con le realtà locali, comprese quelle produttive.

I ringraziamenti ai presenti sono giunti anche dallo stesso Circolo Scherma Arno, nella cui occasione non sono mancati i segni di riconoscenza nei confronti dell’Amministrazione Comunale, con la quale si è ormai instaurando un rapporto di reciproca collaborazione, ultimo dei quali il progetto “La mia Scuola Insegna la Scherma”, che si è svolto e continuerà presso l’Istituto Comprensivo Martin Luter King di Calcinaia e Fornacette.

Non potevano mancare i ringraziamenti del Circolo agli amici della Confartigianato Imprese Pisa, che ha sempre sostenuto la loro attività, ultima delle quali la donazione di un defibrillatore automatico e la stipula di una reciproca convenzione.

La manifestazione si è svolta nel pieno rispetto dei protocolli anti-covid19, grazie anche al contributo delle Generali agenzia di Calcinaia, dell’Ufo Plast e della Damar Serramenti di Bientina, cui sono andate parole di riconoscenza da parte del Circolo Scherma Arno.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio Stampa