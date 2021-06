Shopping sotto le stelle a Tavarnelle: negozi aperti la sera il martedì

Aperture commerciali straordinarie e opportunità gastronomiche di qualità per le vie del centro storico di Tavarnelle Val di Pesa.

Con oltre venti anni all’attivo torna l’appuntamento notturno con lo shopping dell’estate di Barberino Tavarnelle. Il cartellone "I martedì" è un'occasione di accoglienza, riscoperta, valorizzazione e fruizione del tessuto economico e culinario che prende vita tra le vie e le piazze del paese chiantigiano. Una ricca e partecipata edizione by night che si illumina da domani, martedì 15 giugno, con il calar del sole per offrire a cittadini e visitatori la possibilità di vivere il centro storico sotto il cielo stellato.

Luci scintillanti alle vetrine e lumi di candela sui tavoli all’aperto accendono l’estate di acquisti e sapori, complici la Pro Loco e il centro commerciale naturale Di Bottega in Bottega di Tavarnelle che propone l'apertura straordinaria dei negozi dalle ore 19 alle ore 23.

L'evento è abbinato al buon cibo con la possibilità di degustare la bistecca in piazza. Le aperture dei negozi interessano via Roma, via Benedetto Naldini, piazza Matteotti, piazza Domenico Cresti. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Tavarnelle, presieduta da Tiberio Corsi, con il patrocinio del Comune.

“Il calendario de 'I martedì' accompagneranno le sere d’estate per tutta la stagione fino al 14 settembre – annuncia Tiberio Corsi – quello che ci auguriamo è che l’iniziativa che ha una lunga storia alle spalle, consolidata e apprezzata dai cittadini di Barberino Tavarnelle, sia il segno benaugurale di un anno di apertura e rilancio per la vita economica e sociale del nostro territorio”.

“Il centro storico di Tavarnelle – commenta il sindaco David Baroncelli - accoglie questa bella iniziativa di marketing urbano con l’obiettivo di valorizzare l’offerta commerciale del centro e incrementare l’affluenza turistica”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino