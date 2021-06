Superfici coltivate e animali, prorogati termini per gli aiuti dedicati allo sviluppo rurale

Prorogati al 25 giugno i termini per presentare le domande di sostegno e di pagamento per gli aiuti previsti dalle misure del Piano di sviluppo rurale per le superfici coltivate e i capi di allevamento.

Lo ha stabilito una delibera approvata dalla giunta regionale su proposta della vicepresidente e assessora all’agroalimentare, Stefania Saccardi. Il provvedimento modifica il termine precedente, che era il 15 giugno, secondo quanto previsto e consentito da un recentissimo decreto ministeriale.

“Siamo intervenuti – spiega Saccardi – cogliendo tempestivamente l’opportunità offerta dall’atto del governo nazionale. Anche con questo intervento – sottolinea - la Regione risponde alle esigenze degli agricoltori e degli allevatori in un momento di particolare difficoltà della nostra economia”.

Le domande interessate alla proroga riguardano l’agricoltura biologica, le misure agroclimaticoambientali, le indennità compensative per le zone montane e svantaggiate e le misure forestali.

