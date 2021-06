Taglio del nastro alla nuova sede di Shalom: via alle attività

Domenica 13 Giugno abbiamo potuto finalmente presentare la nuova sede dell'Atelier Shalom e dei nostri uffici del Movimento ospitati nel bellissimo Palazzo di piazza Buonaparte a San Miniato messo a disposizione da Crédit Agricole Italia. Ringraziamo il presidente Eugenio Giani per la sua presenza e per la sua lezione storica sull'importanza del palazzo legato alla famiglia Bonaparte, il sindaco Simone Giglioli, il direttore di Credit Agricole Massimo Cerbai che ha sottolineato il valore educativo e di solidarietà che grazie a questo utilizzo riceveranno questi bellissimi locali e tutti gli amministratori presenti, i responsabili delle associazioni e tutti gli amici che sono venuti a salutarci e a visitare i nuovi spazi.

E' stato bello potersi finalmente incontrare di persona e speriamo di poter ricominciare ad organizzare tante iniziative nella nuova sede.

Ringraziamo i Pueri cantores e la scuola di danza Carina Calderon che hanno allietato la serata così come i rappresentanti della comunità musulmana, di quella ebraica e cristiana che si sono uniti in un momento di preghiera interreligiosa per la pace nel mondo, in particolare per il burkina Faso.

Partiranno da subito i centri estivi sia per i ragazzi delle materne che delle elementari. Poi è già attiva la scuola di musica con i corsi di piano, canto chitarra, sax e basso, il laboratorio di cucito, il corso per le famiglie che vogliono intraprendere il percorso di adozione internazionale... e da settembre tante nuove attività per i ragazzi e le famiglie.

Fonte: Movimento Shalom onlus