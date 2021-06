Vaccinazioni nelle Farmacie Comunali Pistoiesi, si parte mercoledì

A seguito dell'accordo regionale siglato a fine maggio, le Farmacie Comunali Pistoiesi da mercoled saranno pronte a ricevere i cittadini che richiederanno la somministrazione del vaccino Anti Sars-CoV-2.

Saranno fin da subito aperte due sedute vaccinali presso le Farmacie Comunali n°1 di Viale Adua e n°2 di Via Manzoni a Pistoia che opereranno in contemporanea a partire dalle ore 9; le dosi inoculate saranno del vaccino Jansenn della Johnson & Johnson e saranno rivolte ai cittadini di età compresa fra i 60 e i 79 anni.

Per prenotare occorrerà recarsi nella Farmacia Comunale scelta dove al cittadino verranno comunicate le disponibilità e consegnate le informative da compilare per la prenotazione.

L'iniziativa servirà a rendere più veloce e facile l'accesso alla vaccinazione per le persone che per fascia di età sono più esposte al rischio di contagio.

Finalmente si parte – commenta Alessio Poli, amministratore unico delle Farmacie Comunali Pistoiesi Far.com – grazie all’aiuto dell’ASL nell’ultima settimana abbiamo completato la formazione dei nostri farmacisti vaccinatori nell’hub della Cattedrale di Pistoia e dal 16 giugno saranno disponibili i vaccini anche in farmacia. Per adesso abbiamo attrezzato le farmacie più grandi, la farmacia comunale n.1 di Viale Adua, e la n.2 situata in via Manzoni davanti alla caserma dei Vigili del Fuoco. Come da procedura della Regione Toscana, stiamo reclutando chi non ha ancora fatto il vaccino nella fascia di età tra 60 e 79 anni.

Dopo questo, partiranno anche le farmacie comunali con meno disponibilità di spazi che vaccineranno negli orari di chiusura come previsto dalla normativa. Dopo Pistoia verranno attrezzate anche le farmacie Comunali di Larciano, Quarrata ed Agliana.

Con l’istituzione della figura del farmacista vaccinatore, le farmacie, parte integrante del Servizio Sanitario Regionale, vedono riconosciuto il proprio ruolo fondamentale a vantaggio della cittadinanza anche nell’attività di vaccinazione nel contesto della pandemia.

Fonte: Ufficio Stampa