Arnovecchio, aperture limitate per non disturbare lo Svasso

Lo scorso 5 giugno nel laghetto di Arnovecchio si è formata una coppia di Svasso maggiore che ha iniziato a costruire il nido nella stessa posizione degli ultimi tre anni, proprio sotto il capanno di osservazione principale, e nei giorni 11-12 giugno ha deposto il primo uovo. Evento tardivo rispetto al periodo normale.

Sabato 12 giugno, che sarebbe stato giorno di apertura dell'oasi, il personale del Centro RDP Padule di Fucecchio addetto alla gestione dell’area naturale, si è accorto che la ‘coppia’ non tollerava il passaggio di persone sul sentiero, abbandonando temporaneamente e pericolosamente il nido con l'uovo, esponendolo seriamente a rischi di raffreddamento e di predazione da parte di altri animali opportunisti.

Questo comportamento è accaduto anche nella giornata di domenica.

Così in via prudenziale il personale ha optato per una chiusura d'urgenza dell'oasi, segnalata con un cartello all'ingresso, in base al loro mandato che contempla "periodi di chiusura eventualmente previsti per limitare il disturbo alla fauna selvatica in riproduzione".

La possibile chiusura era già stata preannunciata anche il sabato sera sia sul sito dedicato che sulla pagina Facebook, per limitare al massimo il disagio agli eventuali visitatori.

Il commento di Massimo Marconcini, assessore all’ambiente del Comune di Empoli: «Faremo tutto quello che è necessario per favorire la cova degli Svassi e quindi adatteremo secondo le indicazioni date dal direttore dell’Oasi gli orari consigliati perché preminente per noi è la salvaguardia della cova».

I PROSSIMI PASSI - Arnovecchio è un’area protetta, con funzioni di tutela ambientale, ed è quindi evidente come le aperture al pubblico si debbano conciliare in via prioritaria con la necessità di limitare il disturbo alla fauna selvatica in riproduzione. Il Comune di Empoli, su consiglio del Centro, ha quindi ritenuto opportuno ridurre intanto l’orario di apertura negli ultimi due fine settimana del mese, che sarà limitato a domenica 20 e domenica 27 giugno dalle 9 alle 12 e chiuso il sabato. A metà settimana torneranno all'oasi per monitorare la situazione ed il comportamento degli Svassi maggiori e verificare le azioni da intraprendere nei fine settimana successivi, considerando che la cova, periodo critico e delicato della nidificazione, si dovrebbe prolungare fino al 10-11 luglio. Nell’oasi verranno prese tutte le precauzioni del caso, ma se non bastassero e gli Svassi risultassero comunque troppo disturbati verrà valutata anche una chiusura totale al pubblico almeno fino all’11 luglio, data presunta di fine della cova.

Per informazioni aggiornate visitare la pagina Facebook/oasidiarnovecchio o il sito www.paduledifucecchio.eu, o contattare il Centro RDP Padule di Fuceccchio: tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it