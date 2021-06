Dal Texas a Empoli la nuova cestista americana Didi Richards

La Scotti ha una nuova americana. C'è infatti nero su bianco per la prossima stagione con Didi Richards, guardia classe 1999 in arrivo dalle New York Liberty in WNBA. Nata a Houston, in Texas, inizia a togliersi soddisfazioni nel campionato universitario Ncaa alle Baylor Lady Bears vincendo il titolo nel 2019 e mettendosi subito in mostra per le sue capacità difensive, tanto da essere nominata miglior difensore dell'anno.

Nella stagione 2019/2020 interrotta dal Covid, chiude con 171 assist con 30 presenze ed una media di 29,9 minuti. Al draft del 2021 viene scelta da New York Liberty dove l'ha scovata coach Alessio Cioni portandola a Empoli.

Ma la storia cestistica di Didi ha avuto anche una parentesi molto particolare. Il 24 ottobre del 2020 durante un allenamento, uno scontro con una compagna, la fa cadere a terra priva di sensi ed incapace di muoversi. La diagnosi è danno non strutturato alla spina dorsale, non una lesione permanente ma un trauma che porta i medici a consigliarle di iniziare a pensare a smettere col basket.

Lei però è di diverso parere, visto che il giorno dopo è già in piedi a provare a camminare sorretta da due infermiere. E' il momento in cui inizia a vincere la sua sfida più importante tornando non solo a giocare a basket ma finendo anche con la chiamata nel campionato professionistico americano. Una con una grinta del genere non poteva che finire nella grande famiglia biancorossa.

Benvenuta a Empoli, Didi!

Fonte: Use Basket Empoli