Divieto di fumo a parchi e fermate, Draghi (FdI): "Liberticida"

"Premesso che non ho da difendere interessi di parte, in quanto non fumatore, il piano del Comune che prevede il divieto di fumo in tutti i parchi pubblici e alle fermate di bus e tram ci pare sproporzionato e inutilmente liberticida". Questo il commento del capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi.

"Nei giardini o parchi piccoli e vicino alle aree gioco ha un senso, nei grandi parchi oltre i 2000 metri quadri no. E pensiamo a Villa il Ventaglio, Villa Vogel, Villa Favard, Argingrosso per fare degli esempi - nota Draghi -. Riguardo poi alle fermate del tpl, per cui ieri l'assessore Del Re ha confermato l'intenzione della giunta di inserire il divieto, si potrebbero creare delle fermate del bus smokefree (quelle vicino a scuole o presidi sanitari), ma in quelle isolate in periferia, se uno è da solo e magari deve attendere a lungo prima di salire su un bus, avrà pure il diritto di fumare una sigaretta".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa