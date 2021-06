Donato un ventilatore polmonare alla Misericordia di Empoli

Quando c’è bisogno di solidarietà la comunità empolese non si fa attendere. E così anche il Rotary Club della nostra città, che è stato accanto alla cittadinanza durante tutto il periodo dell’epidemia da Covid-19. Una vicinanza dimostrata anche attraverso la generosa donazione alla Misericordia di Empoli, che insieme al contributo della Banca Cambiano 1884 S.p.A. e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ha reso possibile l’acquisto di un ventilatore polmonare dell’azienda Burke & Burke S.p.A., consegnato all’Ospedale San Giuseppe di Empoli. L’apparecchio, un dispositivo salvavita necessario nella cura di chi riporta i sintomi più gravi del Covid-19, è utilizzato dal personale sanitario per aiutare i pazienti con insufficienza respiratoria e resterà in dotazione alla struttura per le future necessità.

«Un gesto importante che conferma la solidità della rete di aiuto sul territorio – commenta il Governatore della Misericordia Pier Luigi Ciari – resa ancora più forte dal sostegno di chi, come il Rotary Club, sceglie di offrire il proprio contributo per il bene della collettività.» Al Club empolese, alla Banca Cambiano 1884 S.p.A. e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze va quindi il sentito ringraziamento dell’Arciconfraternita per la grande iniziativa di generosità.

Fonte: Misericordia di Empoli - Ufficio stampa