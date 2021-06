Empoli in festa: Ginevra Taddeucci campionessa italiana nella 10 km di fondo

Nuovo acuto di Ginevra Taddeucci nella sua stagione magica. A Piombino l’allieva del direttore tecnico del T.N.T. Empoli, Giovanni Pistelli, si è laureata campionessa italiana nella 10 km Assoluti Open di fondo. Malgrado le croniche difficoltà di preparazione con la piscina di Empoli tuttora inutilizzabile, la nuotatrice fiorentina ha preceduto all’arrivo l’ex biancazzurra Rachele Bruni e Giulia Gabbrielleschi, entrambe reduci da grandi risultati agli Europei di Budapest. La 24enne Ginevra Taddeucci ha sovvertito gli esiti della rassegna continentale, dove era giunta 7a sulla 10 km e 6a nella 5 km, imponendosi col tempo di 2h05'08"1 fra le connazionali. Essendo la rassegna aperta a specialiste straniere, la prima a toccare la piastra è stata la navigata brasiliana Ana Marcela Cuna, cinque titoli mondiali in bacheca, seguita dalla tedesca Lea Boy. La terza piazza virtuale è quindi bastata alla portacolori delle Fiamme Oro per guadagnare la medaglia d’oro. La gara femminile si è svolta nel Canale di Piombino con trentatré partecipanti e sei giri da compiere. L’equilibrio ha caratterizzato tutto il percorso a mare, poiché sette concorrenti hanno chiuso la prova nello spazio di soli dieci secondi. Questa vittoria resterà impressa nella mente di Ginevra Taddeucci anche per aver battuto la vicecampionessa olimpica Rachele Bruni. Una sfida in famiglia dopo i tanti anni trascorsi dalla ragazza di Comeana, qualificata per i Giochi di Tokyo, nella società del parco di Serravalle. Dal proprio canto, il 42enne capitano del club empolese Simone Ercoli, presente ancora una volta a un’edizione degli Assoluti, ha confermato la sua professionalità ottenendo il 12° posto nella 2,5 chilometri.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli - Ufficio Stampa