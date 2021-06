Taglio del nastro d'eccezione per Empoli. Questa mattina infatti è stata inaugurata la Fontana delle Naiadi del Pampaloni, finalmente restaurata e ripristinata per sgorgare acqua in vista dell'estate. Per l'occasione il sindaco Brenda Barnini, Daniela Mori, Presidente Consiglio di Sorveglianza Unicoop, Francesca Martini, Presidente sezione soci Coop Empoli, il proposto di Empoli Don Guido Engels e molti altri.

Il gioco di squadra ha portato al restauro della Fontana dei Leoni di Empoli con il contributo fattivo dei suoi cittadini. La campagna di raccolta popolare promossa da Unicoop Firenze per sostenere il restauro della Fontana dei Leoni ha raccolto quasi 35.000 euro.

In totale il costo dell’intervento è stato di 123.700 euro. Di questi 70.000 euro arrivano dalla raccolta fondi avviata grazie all’iniziativa di Unicoop Firenze. Si sono impegnati per questo importante restauro anche Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, l’Empoli F.C., i tifosi dell’Unione Clubs e la Libreria Rinascita.

I lavori erano andati avanti con velocità tanto che già a dicembre erano state tolte le impalcature.