ho. Sticker: la nuova raccolta punti lanciata da ho. per vincere ricariche gratis

mobile continua a sorprendere i propri clienti con una nuova promozione interattiva, divertente ma anche conveniente, visto che permette di vincere una ricarica da 5 euro gratis!

Dopo “Più passi che Giga” che ha riscosso un grandissimo successo tra gli utenti, adesso l’operatore di telefonia mobile ha lanciato ho. Sticker e questa promo è davvero interessante proprio perché come la precedente invita i clienti a partecipare attivamente per vincere dei premi. Scopriamo nel dettaglio come funziona la nuova iniziativa.

ho. Sticker: come funziona la raccolta punti interattiva

Sticker è di fatto la prima raccolta punti virtuale lanciata da un operatore di telefonia mobile e bisogna riconoscere che da questo punto di vista ho. mobile è un passo avanti agli altri. Questa nuova promozione sarà attiva fino al 31 agosto, è completamente gratuita e tutti i clienti possono partecipare in modo semplice ed intuitivo. Di cosa si tratta? Semplice: basta collezionare gli sticker, ognuno dei quali permette di ottenere un determinato numero di punti. Una volta raggiunta la soglia di 30 punti, si riceve una ricarica del valore di 5 euro come premio! Facile, no? Dopo il successo di “Più passi che Giga” ho. ha scelto di lanciare questa iniziativa proprio per coinvolgere i clienti, renderli partecipi e consentire loro di divertirsi. Una bellissima idea, che sta già riscuotendo un grande successo.

Come attivare ho. Sticker e iniziare a raccogliere punti

Sticker si può attivare gratuitamente entrando nell’apposita sezione all’interno dell’applicazione mobile dell’operatore. Una volta aperta la pagina, si possono visualizzare tutti gli stickers disponibili ed i relativi punti che ciascuno permette di accumulare. Alcuni sono riscattabili da chi è cliente ho. mobile da diversi anni, altri per festeggiare anniversari e traguardi importanti raggiunti dall’operatore. Esiste però anche la possibilità di guadagnare stickers partecipando a dei brevissimi quiz e rispondendo ad alcune semplici domande su ho.

Collezionare adesivi e aumentare i punti accumulati è dunque semplicissimo e alla portata di tutti, ma è anche molto divertente! Una volta che si arriva alla soglia di 30 punti, si riceve in premio una ricarica del valore di 5 euro dunque il vantaggio è doppio.

Vuoi passare ad ho.? Tanti altri vantaggi per te!

Questa è solo una delle tante iniziative che nell’ultimo periodo ho. mobile sta lanciando per i propri clienti e bisogna ammettere che l’operatore si sta dando molto da fare da questo punto di vista. Basti pensare a “Più passi che Giga”, la promo ancora attiva che consente di vincere bellissimi premi semplicemente camminando, per il proprio benessere e per salvaguardare il pianeta.

Vuoi passare anche tu ad ho. mobile? Questi non sono di certo gli unici vantaggi: parliamo infatti di un operatore che negli ultimi anni continua a riscuotere un successo enorme, dovuto anche al servizio eccellente che è in grado di offrire e alle tariffe decisamente convenienti. Per chi richiede la portabilità del numero i piani partono da soli 7,99 euro al mese e comprendono fino a 100 GB di traffico dati, SMS e chiamate illimitate. Chi invece preferisce attivare un nuovo numero può approfittare dell’offerta attuale: 70 GB di traffico dati, SMS e chiamate illimitate a soli 8,99 euro al mese.