Incidente mortale e incendio in autostrada A1. Disagi al traffico

Durante il tamponamento tra un tir e un furgoncino, è morto il conducente di quest'ultimo mezzo. L'incidente è accaduto in A1 al km 324 direzione nord, tra San Giovanni Valdarno e Incisa.

Sul posto la polizia stradale di Arezzo per i rilievi.

Intervenuto il 118 che ha allertato l'elisoccorso Pegaso che, visto il decesso del conducente del furgone, ha annullato l'intervento. L'uomo è morto sul colpo. Inutili i soccorsi portati dai sanitari, ad estrarre la vittima dall'abitacolo distrutto del furgone i vigili del fuoco. Disagi per la circolazione, con code fino a 7 km.

Sempre in A1 il traffico è bloccato per un veicolo in fiamme. Code tra il bivio A1-Variante di Valico e Calenzano-Sesto Fiorentino in entrambe le direzioni.

È stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Barberino e Calenzano in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto al km 276 in direzione Bologna.

Nell’incidente nel quale sono stati coinvolti due mezzi pesanti, uno è andato in fiamme ed una persona è rimasta ferita.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 10 km di coda in direzione Firenze e 6 km di coda in direzione Bologna.