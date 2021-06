Con "Insieme si riesce" la Misericordia di Empoli a fianco dei più fragili

Ha funzionato a pieno regime anche durante il periodo più intenso dell’emergenza sanitaria il servizio di assistenza domiciliare della Misericordia di Empoli per la cittadinanza. Tra la consegna della spesa, farmaci e beni di prima necessità, prestazioni infermieristiche e sanitarie, sono molti i cittadini ad aver beneficiato di un servizio di prossimità che è uno dei punti di forza dell’associazione empolese.

Attenta alle esigenze della popolazione, la Misericordia dà ora ulteriore slancio alle attività svolte a domicilio tramite il progetto “Insieme si riesce”, che unisce sia le necessità di servizi a casa, sia una risposta concreta al desiderio dei cittadini di poter nuovamente uscire, tornando ad avere interazioni sociali in completa sicurezza. Durante questo anno un alto numero di donne e uomini, soprattutto anziani, che vivono da soli, si sono trovati completamente isolati per le misure restrittive contro il Covid-19. Una precauzione necessaria che tuttavia ha portato a gravi conseguenze sul piano psicologico, generando sofferenza e depressione. La solitudine emerge come un aspetto importante nella qualità della vita non solo negli anziani fragili, ma anche di chi ha una mobilità ridotta, di chi non ha figli o amici residenti in prossimità. A tutti loro si rivolge il progetto “Insieme si riesce”, che offre al cittadino un servizio di compagnia e di accompagnamento all’esterno del domicilio, per aiutare nel disbrigo delle necessità quotidiane ma anche per affiancare la persona in attività e momenti di socializzazione e svago.

Un’iniziativa importante per rispondere alla necessità di relazione di cui il cittadino può usufruire anche telefonicamente, tramite un servizio di ascolto da attivare contattando la sede della Misericordia. Proseguono inoltre i consueti servizi di compagnia e assistenza in aiuto al cittadino nello svolgimento delle attività quotidiane presso il domicilio, e la consegna a casa dei beni necessari. I servizi di “Insieme si riesce”, disponibili gratuitamente dal lunedì alla domenica, e svolti dai volontari della Misericordia nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid, sono attivabili chiamando la sede centrale dell’Arciconfraternita allo 0571-7255.

www.misericordia.empoli.fi.it

Fonte: Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli