Le avventure della Locanda dello Stabbiolo approdano su Clivo - canale 680

La sitcom agreste "Locanda dello Stabbiolo" approda su Clivo Tv.

Per tre settimane da lunedì 21 giugno andrà in onda la serie di respiro rinascimentale sul canale 680 del digitale terrestre. Ogni puntata è una breve clip da 3 minuti circa e andrà in onda alle 19.30, poco prima della prima edizione del telegiornale Clivo News.

La Locanda dello Stabbiolo è una serie totalmente 'Made in Vinci' in quanto è stata girata in località Dianella.

Le puntate (covate) sono 15 scritte da Alberto Marconcini in questa prima stagione. Ci sono due protagonisti, lo stesso Marconcini e Francesco Lunardi.

Ogni puntata ha questa introduzione: "Nel 1492 vennero scoperte le Americhe, contemporaneamente, in un luogo sperduto, tra le campagne toscane vicino a Vinci, due fratelli, Primo e Duilio, stavano compiendo un’impresa altrettanto epica... la gestione della Locanda dello Stabbiolo".

Vi aspettiamo su Clivo!