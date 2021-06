Maturità nel Pratese, l'in bocca al lupo di Puggelli

Sono 1820 gli studenti che domani in provincia di Prato sosterranno l’esame di maturità. Questo l’elenco scuola per scuola: Marconi 113, Dagomari 148, Livi Brunelleschi 132, Brunelleschi 70, Copernico 298, Cicognini 210, Rodari 59, Buzzi 333, Datini 144, Keynes 246, Convitto Cicognini 67. A tutti loro vanno gli auguri del presidente della Provincia di Prato Francesco Puggelli:

“In bocca al lupo a tutti gli studenti che domani sosterranno l’esame di maturità. Siete stati bravi ragazzi, avete sostenuto per la seconda volta un anno difficile, un po’ in presenza, spesso a distanza, ma sempre nella speranza di rivedere presto i vostri compagni di classe e i vostri insegnanti. Negli scorsi mesi avete dato una grande prova di tenacia a noi adulti, adesso serve un ultimo sforzo per un esame che ricorderete per tutta la vita: la volata finale e poi l’estate. Abbiate fiducia in voi stessi, e cercate di assaporare ogni istante di questa grande prova. Siate sereni, siete stati grandi durante i mesi della pandemia, non abbiate paura e tutto andrà per il meglio.”

Fonte: Provincia di Prato - Ufficio stampa