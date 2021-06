Mercatino Forte dei Marmi, trasferte ad Altopascio e Castelnuovo Garfagnana

Con l’avvio dell’estate, il tour 200% FORTE DEI MARMI ingrana la marcia più alta e va avanti alla grande!

Due gli appuntamenti con il Mercatino da Forte dei Marmi in trasferta.

Il primo sabato 19 giugno con la tappa di Altopascio, dove in tanti l’aspettano da tempo. L’appuntamento è in via Cavour, dalle 7.00 del mattino e per tutta la giornata, fino alle 21.00.

Il secondo a Castelnuovo Garfagnana, martedì 29 giugno, in occasione della festa patronale.

Una fantastica occasione di shopping, per gli appassionati del “Versilia Style” che potranno ritrovare la consueta e pregiata offerta commerciale del

Mercatino da Forte dei Marmi, unita alle misure di sicurezza per un evento in tutta tranquillità.

Tante le chicche fra le varie collezioni primavera-estate: abbigliamento di tendenza, calzature, borse ed altri accessori. Ma anche biancheria per la casa, pizzi, beach wear, profumeria ed enogastronomia di alto livello. Parliamo, come sempre, di articoli selezionati da operatori impegnati a valorizzare le eccellenze dell’artigianato toscano che ben interpretano il gusto ricercato e glamour divenuto così celebre.

Mercatino Forte dei Marmi

Sabato 19 giugno, ad Altopascio

Martedì 29 giugno, a Castelnuovo di Garfagnana

Per ulteriori informazioni accedere alla pagina Facebook www.facebook.com/ilmercatinodafortedeimarmi