Ouverture a Empoli, 6 concerti sotto le stelle in centro

Un luglio in grande stile, nel segno di Empoli e del suo centro storico e soprattutto delle eccellenze musicali da ascoltare dal vivo. Il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni propone, per il mese di luglio 2021, sei date da non perdere in contesti di grande suggestione: piazza Farinata degli Uberti, il Chiostro della Collegiata di Sant’Andrea e il Chiostro degli Agostiniani. L’inizio è previsto per le 21.15.

L’ASSESSORE ALLA CULTURA – «La cultura si riaccende a Empoli. La programmazione estiva dei concerti del Centro Busoni è un momento importante per tutti coloro che amano le radici della nostra città – ha detto l’assessore alla cultura Giulia Terreni –. Qualità, grandi artisti e come sempre tanta passione. Invito tutti a partecipare e a essere presenti agli eventi che rappresentano la ‘riapertura’ e la ‘ripartenza’».

LA PRESIDENTE DEL ‘BUSONI’ - «Quella al via è una stagione estiva che ci riempie di soddisfazione e speranza - sottolinea la presidente del Centro studi musicali Busoni, Eleonora Caponi -. Soddisfazione per il lavoro svolto nei mesi scorsi, per la cura con la quale è stato pensato e immaginato questo programma. Speranza perché ci auguriamo che, da ora in poi, si possa tornare a fare spettacolo dal vivo con serenità e che questa nostra programmazione possa contribuire al rilancio delle attività culturali cittadine e del nostro bellissimo centro storico: hanno bisogno di tutto l’affetto e l’attaccamento che gli empolesi sanno esprimere».

IL DIRETTORE ARTISTICO DEL ‘BUSONI’ - «Con questi eventi si ricordano una serie di anniversari importanti, come i settecento anni dalla morte di Dante al centro dell’evento del 9 luglio - spiega Lorenzo Ancillotti, direttore artistico del Centro con sede in piazza della Vittoria -. O i cento anni dalla nascita di Piazzolla con due iniziative diverse, una coinvolgente anche per un pubblico lontano dalla musica classica, e un’altra con Luigi Attademo che eseguirà omaggi di autori contemporanei dedicati al grande compositore argentino. E merita sottolineare che apriamo con un concerto molto particolare, che vede nella insolita veste di trascrittore e pianista quasi rock Giuseppe Andaloro, ultimo italiano a vincere il prestigiosissimo concorso pianistico di Bolzano, dedicato a Busoni. Concluderemo poi con “L’Elisir d’amore” di Donizetti, opera frizzante, divertente e coinvolgente che, grazie a un numero limitato di personaggi principali, potrà essere allestita in forma scenica completa, rispettando le norme anti-contagio».

IL PROGRAMMA - Si comincia venerdì 2 luglio: il Chiostro degli Agostiniani di via de’ Neri ospita l’Orchestra da camera fiorentina, diretta dal Maestro Giuseppe Lanzetta, e il pianista Giuseppe Andaloro, vincitore del celebre Premio pianistico “F. Busoni” nel 2005. Il programma s’intitola ‘Bohemian Fantasy’, e prevede una serie di trascrizioni per orchestra e pianoforte dei brani più importanti dei Queen.

Martedì 6 luglio, sempre nel Chiostro degli Agostiniani, riflettori accesi su Q5 Tango con l’omaggio ad Astor Piazzolla: al bandoneòn Massimiliano Pitocco, al violino Alessandro Vavassori, alla chitarra Adrian Fioramonti, al pianoforte Michele Paperini e al contrabbasso Guglielmo Caioli.

Venerdì 9 luglio, appuntamento in piazza Farinata degli Uberti con la serata “Note d’in/canto”: in programma, la lettura del Canto X dell’Inferno, la prova finale del Primo Concorso internazionale di composizione “Ferruccio Busoni” con l’Orchestra regionale Toscana, diretta da Valerio Galli, e infine la messa in scena di “Gianni Schicchi”, opera comica in un atto di Giacomo Puccini, su libretto di Giovacchino Forzano.

Il Chiostro degli Agostiniani torna palcoscenico venerdì 16 luglio per “Omaggio a Stravinskij”, con l’orchestra il Contrappunto, diretta da Damiano Tognetti, pronta a dar vita a “Histoire du soldat”, opera da camera del compositore russo del quale ricorrono i 50 anni dalla morte.

Il Chiostro della Collegiata di Sant’Andrea, in piazzetta della Propositura, martedì 20 luglio ospita invece “Oblivion Dimenticare Piazzolla”, con Luigi Attademo alla chitarra.

Gran finale, venerdì 23 luglio in piazza Farinata degli Uberti con “L’Elisir d’amore”, opera comica in due atti di Gaetano Donizetti, su libretto di Felice Romani, con la partecipazione dell’orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, di Maria Rita Combattelli nel ruolo di Adina, di Matteo Mezzaro in quello del tenore Nemorino, di Paolo Pecchioli nel ruolo di Dulcamara, Pedro Carrillo nei panni di Belcore, di Maila Fulignati in quelli di Giannetta e dei partecipanti al laboratorio corale del Centro Busoni e della Corale Santa Cecilia di Empoli. Il maestro del coro è Simone Faroni, il direttore d’orchestra, Roberto Gianola e il regista Guido Zamara.

I BIGLIETTI - I biglietti saranno in vendita a partire da lunedì 14 giugno 2021 presso Libreria Rinascita (Via Ridolfi, 53 – Empoli) e Bonistalli Musica (Via F.lli Rosselli, 19 – Empoli). Gli abbonamenti alla stagione estiva potranno essere sottoscritti presso gli uffici del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni (Piazza della Vittoria, 16 – Empoli) dalle 9 alle 13.

9 luglio Note d’In/Canto – Omaggio a Dante

23 luglio Opera in Piazza - L’elisir d’amore

1° SETTORE € 27 Intero / € 22 Ridotto (Riduzione Soci Unicoop Firenze)

2° SETTORE € 20 Intero / € 16 Ridotto (Riduzione Soci Unicoop Firenze)

3° SETTORE € 15 Intero € 10 Ridotto (Riduzione Soci Unicoop Firenze)

Biglietti per i concerti ai Chiostri

Il prezzo del biglietto per i concerti ai Chiostri è € 10,00 (posto unico).

ABBONAMENTI

Per chi volesse partecipare a tutta la programmazione estiva del Centro Busoni, abbiamo pensato a 3 tipologie di abbonamento per la stagione estiva:

Abbonamento Chiostri: 32 € (comprende i quattro concerti al Chiostro degli Agostiniani del 2, 6, 16 e 20 luglio)

Abbonamento all’Opera!: 46 € - posti nel 1° settore (comprende i due eventi in Piazza Farinata degli Uberti del 9 e del 23 luglio

Abbonamento Ouverture: 70 € (comprende tutti gli eventi in programma)

INFORMAZIONI - Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, Piazza della Vittoria, 16 Empoli, 0571/711122 – 373/7899915, csmfb@centrobusoni.org – www.centrobusoni.org .

