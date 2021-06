Difende i soldi dai ladri, accoltellato 17enne: è grave

Un 17enne è in grave condizioni dopo esser stato accoltellato a Pisa in pieno giorno dopo una tentata rapina. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 15 giugno.

Il giovane è stato intercettato da due malviventi poco fuori dal centro: si è opposto alla richiesta di soldi degli aggressori ed è stato colpito con un'arma bianca all'addome. I due sono fuggiti. Il minorenne è in codice rosso a Cisanello, non sembra in pericolo.

Sull'episodio indaga la polizia ed è scattata un'autentica caccia all'uomo da parte degli agenti della squadra mobile che stanno setacciando palmo a palmo tutte le zone abitualmente frequentate da malintenzionati. Al vaglio degli inquirenti anche le telecamere della videosorveglianza che potrebbero avere ripreso l'aggressione o comunque la fuga degli aggressori.