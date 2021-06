Torna il Reality Bites Festival, tra gli ospiti Pablo America

Dopo un 2020 privo di eventi all'aperto, anche Fucecchio torna a far sentire la sua voce nel panorama musicale con il Reality Bites. L'annuncio non è ancora ufficiale ma è stata annunciata una data per il 17 luglio, dove sarà presente il cantautore, produttore e Uber driver Pablo America. Sui social network tra maggio e giugno il festival in abbinamento alla Sagra della Zuppa di Massarella ha già snocciolato alcune date del programma. Gli organizzatori potranno così recuperare il 50esimo della Sagra di Massarella che nello scorso anno è stato rimandato per le note ragioni.

Questa la nota stampa di Pablo America

Nato a Torino negli anni 90, vive da anni in campagna, nelle Marche. Canta e produce le sue canzoni con una chitarra, una tastiera e un computer. Prima di dedicarsi unicamente alla musica, Pablo ha lavorato come Uber driver collezionando tra Roma e Milano oltre tremila corse che sono state come lui stesso ammette: "forse, la migliore ispirazione per le mie canzoni". Il suo è un pop realista e materico, multiforme e nervosamente sexy.

Dopo un’ottima accoglienza da parte della critica per i due singoli di debutto del nuovo progetto del roster Maciste Dischi, “Noi non siamo il punk” e “Grabowski”, che hanno svelato i due mondi musicali che si nascondono dietro il nome di Pablo America, con “Ascoltavo i Nirvana” e “Loco Loco”, prende ufficialmente vita un’esperienza musicale che rappresenta il mondo artistico di Pablo America.

Con il suo talento, il cantautore, musicista e produttore è capace di rappresentare due esperienze sonore tanto diverse quanto complementari.