Riprese le attività di 'Pisa città che cammina'

L'assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini ha accolto ieri la visita del gruppo di anziani del progetto "Pisa città che cammina" a Palazzo Gambacorti. Dopo tanti mesi di chiusura per la pandemia, "Pisa città che cammina", il progetto rivolto ad anziani autosufficienti con attività di socializzazione all'aria aperta in giro per la città, è ripartito nel mese di maggio. Ieri, lunedì 14 giugno, si è tenuto l'incontro alla scoperta del Palazzo Comunale, visitando Sala Baleari, Sala Rossa, Sala Matrimoni e Sala Regia, illustrate da due esperti di arte come Ilario Luperini e Maria Giulia Burresi. Erano presenti, oltre all'assessore Gianna Gambaccini, Verter Tursi responsabile del progetto, Alessandra Rossi presidente Uisp, Maria Giulia Burresi e Ilario Luperini.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa