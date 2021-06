Un 20enne è stato arrestato a Livorno per furto aggravato. Di origini senegalesi, il giovane ha portato via due paia di pantaloni per un totale di 95 euro da un negozio nel centro commerciale Parco Levante. Ha provato a fuggire ma uno dei titolari lo ha bloccato. Sono intervenuti i carabinieri e hanno arrestato il giovane. Già noto alle forze dell'ordine, è stato colpito da divieto di dimora nel Comune di Livorno.