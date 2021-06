Trekking urbano, appuntamenti a Montaione

Ogni mercoledì, dal 16 giugno fino al 15 settembre 2021, l’Ufficio turistico di Montaione organizza un’attività di Trekking Urbano, per accompagnare turisti, locali – o semplicemente curiosi di passaggio – alla scoperta dello splendido borgo valdelsano nella maniera più “lenta”, sostenibile e coinvolgente possibile: a piedi. Il Trekking toccherà i luoghi più suggestivi e ricchi di storia di Montaione, come il Palazzo Pretorio, le piccole piazze più nascoste, la chiesa di San Regolo o la splendida terrazza panoramica, che permette di dominare con lo sguardo tutta l’area della Valdelsa. Il ritrovo è alle ore 11.00 presso il Museo civico di Montaione (via Cresci 17-19). La partecipazione è gratuita, e comprende anche la visita del Museo. Il Trekking urbano si svolgerà prevalentemente all’aperto osservando tutte le vigenti misure per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19. L’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento interpersonale da parte dei partecipanti saranno pertanto fondamentali. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Ufficio turistico, al numero 0571 699255 o all'indirizzo email turismo@comune.montaione.fi.it.

Fonte: Comune di Montaione