Turismo, FI Fucecchio: "No alla convenzione per la gestione associata"

Sul turismo votiamo convintamente no alla convenzione per la gestione associata in seno all'unione di funzioni in materia di turismo, NOI diamo fiducia ed appoggio incondizionato all'associazione FUCECCHIO TURISMO perché vede al suo interno professionisti del settore che hanno fatto del turismo un'attività imprenditoriale e non uno spot elettorale.

Nonostante l'afflusso turistico a Fucecchio sia ormai in caduta libera, vogliamo ricordare il -28,70 % di afflussi nel 2019, e l'essere il fanalino di coda tra i comuni dell'empolese valdelsa nel 2020 con solo 8.832,00 presenze, 30% in meno di Capraia e Limite per rendere un paragone; l'amministrazione comunale, ci propone il rinnovo di una convenzione che ormai da anni dimostra di non garantire risultati al nostro territorio in termini di presenze turistiche.

Il turismo è stato da sempre poco considerato dalle varie amministrazioni Fucecchiesi, sempre concentrate su altri settori economici più trainanti, ed anche quando la crisi ha costretto molte realtà economiche a trovare alternative magari proprio nel turismo non è stata in grado di cambiare strategie.

E bene proprio in questo momento di crisi che ricordiamolo dura da almeno un decennio, il comune di Fucecchio non è riuscito a fare nemmeno un ufficio turistico comunale, o peggio, ha fatto una delibera di giunta nel marzo 2019 dove assegnava al Teatro Pacini un Ufficio Turistico senza poi darne attuazione, evidentemente al di la delle mere intenzioni propagandistche del periodo elettorale, l'effettivo interesse era nullo.

Bene proprio per tutte queste motivazioni, per il perdurare di attività convenzionate che non producono risultati tangibili sul territorio e che periodicamente ci vengono riproposte; nonostante che ci sottraggono risorse economiche importanti che potrebbero essere destinate all'associazione fucecchiese Fucecchio Turismo, abbiamo votato convintamente no nell'intento di dare il massimo sostegno in termini di supporto logistico ed economico alla stessa associazione a cui abbiamo convintamente dato il nostro voto favorevole per la costituzione, perché vede al suo interno professionisti del settore che hanno fatto del turismo un'attività imprenditoriale e non uno spot elettorale.

FI Centrodestra Fucecchio