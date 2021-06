Valige con resti umani a Firenze, il figlio dei coniugi uccisi: "Sparita una grossa somma di denaro"

Un altro mistero si aggiunge alla già intricata vicenda di Shpetim e Tauta Pasho, i coniugi albanesi i cui resti sono stati trovati lo scorso dicembre in alcune valigie abbandonate ai margini di un terreno alla periferia di Firenze.

Ieri Taulant Pasho, il figlio della coppia, avrebbe confermato al pm Ornella Galeotti che i genitori erano soliti portare con loro decine di migliaia di euro. Una somma considerevole, che ancora non è stata ritrovata.

Taulant – detenuto a Sollicciano per reati di droga – avrebbe reso testimonianza anche in merito al rapporto con la ex fidanzata Elona Kalesha, indagata con lui per la morte della coppia insieme al fratello di lei Denis Kalesha: Pasho avrebbe affermato che Elona, pochi giorni dopo la scomparsa dei genitori, gli avrebbe restituito una grossa somma di denaro, molte migliaia di euro, che l’uomo le aveva prestato. Inoltre, Taulant avrebbe dichiarato di non essere a conoscenza dell'interruzione di gravidanza a cui la donna si sarebbe sottoposta, negando di essere il padre del bambino.