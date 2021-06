Violano il coprifuoco e aggrediscono i poliziotti per scappare: due denunciati a Lucca

Pensavano di farla franca dopo il coprifuoco, invece la loro serata è finita con una denuncia. Due 28enni sono stati fermati in piazza San Michele, a Lucca, dagli agenti di polizia. Visto che erano le due di notte e il coprifuoco era già scattato da un pezzo, i poliziotti hanno chiesto le generalità ai ragazzi. I due – tra l’altro già noti alle forze dell’ordine – non solo hanno rifiutato di “favorire i documenti” e dare spiegazioni sul motivo della loro presenza in piazza, ma hanno anche aggredito gli agenti a spintoni riuscendo in questo modo a scappare.

I due fuggitivi, però, non avevano fatto i conti con le telecamere cittadine, grazie alle quali sono stati rintracciati e identificati. Per loro è scattata la denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché per il rifiuto di fornire le generalità.

E dire che i poliziotti si erano recati in piazza per la segnalazione di una ragazza ubriaca e in stato confusionale. I due 28enne, infatti, erano amici della giovane, alla quale è stata contestata la violazione delle misure anti Covid.