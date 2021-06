Visite a Semifonte e Burattininborgo, le iniziative a Certaldo

Di seguito le initiziative della Proloco di Certaldo, in programma sabato 19 e domenica 20 giugno 2021.

- Secondo appuntamento della rassegna di teatro di figura "Burattininborgo"

Sabato 19 giugno, ore 18.30, nel giardino di Palazzo Giannozzi

“Pinolo” della compagnia Il Teatro delle Dodici Lune

"Questa è “La storia di un burattino”, proprio come titolava la prima uscita del famoso Pinocchio di Collodi. Pinolo è un burattino e come le varie maschere della commedia dell’arte è perennemente affamato, innamorato e affronta coraggiosamente persino la morte. Pinolo porta con se un po’ della personalità di Pinocchio, dell’ingenuità di Arlecchino, e dell’astuzia di Pulcinella; è, come scrisse Collodi per il suo burattino, un loro “caro fratello di legno”.

Info e prenotazioni al numero 338 7686594 (anche via WhatsApp)

- VA FIRENZE FATTI IN LA', CHE SEMIFONTE DIVIEN CITTA'

Visita guidata alla scoperta di Semifonte

Domenica 20 giugno ore 10

Un intrigante racconto itinerante in uno degli angoli più belli e rilassanti della campagna toscana. Seguendo la narrazione del paesaggio ci tufferemo sulle tracce di Semifonte, leggendaria città dei Conti Alberti troppo pericolosa per essere risparmiata dalle ambizioni della Firenze comunale del XII secolo.

Ritrovo: ore 10.00 alla cappella di San Michele Arcangelo a San Donnino

Durata: 2 ore circa

Prenotazione obbligatoria

Costo: 15 euro; 10€ per i soci ProLoco, Rione il Vicario e Anthos

Per info e prenotazioni: prolococertaldo@libero.it, Tel. 347 0390660, 333 4643642 oppure 338 7686594 (anche WhatsApp)

In collaborazione con Comune di Certaldo, Visit Certaldo, Rione del Vicario, Anthos, Toscano Strano

Infine, sempre nei fine settimana, sono attive le nostre visite guidate estemporanee presso Palazzo Pretorio al costo di 15 € a persona (11 € di guida + 4 € di biglietto museale).

Fonte: Ufficio stampa