Adolescente accoltellato a Pisa, condizioni non preoccupanti: proseguono le indagini

Il giovane di 17 anni accoltellato ieri a Pisa in un tentativo di rapina è ancora ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. L'adolescente, che avrebbe riportato una ferita superficiale all'addome, resta in osservazione e oggi la polizia lo ha sentito su quanto successo nella giornata di ieri.

Il fatto è avvenuto in pieno giorno, poco fuori dal centro (qui la notizia): avvicinato da due individui si sarebbe rifiutato di dargli i soldi come richiesto e, per questo, sarebbe stato ferito. Da quanto emerso gli aggressori potrebbero essere due giovanissimi, forse di origini straniere. Per questo intanto sono stati portati in questura dei giovani stranieri che gravitavano nelle aree maggiormente frequentate da spacciatori ma sono stati subito rilasciati, anche se su di loro proseguono comunque gli accertamenti.

La polizia sta inoltre acquisendo le immagini della videosorveglianza della città e anche degli impianti privati, che potrebbero aver ripreso i responsabili dell'aggressione.