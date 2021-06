Autogrill Rosignano, 23 posti a rischio: interviene la Regione

Autogrill Rosignano, posti di lavoro a rischio, la vertenza approda in Regione

“Convocheremo quanto prima sia Sat che l’azienda My Chef: vogliamo capire come stanno le cose tra il concessionario autostrade e chi gestisce l’area di servizio di Rosignano e soprattutto intendiamo tutelare i 23 addetti, in gran parte donne, che rischiano il posto di lavoro”.

Lo ha dichiarato Valerio Fabiani, consigliere del presidente Eugenio Giani per il lavoro e le crisi aziendali, al termine della riunione sull’area di servizio di Savalano ovest, a cui la Regione ha partecipato con Arti.

Come spiegato diffusamente dai rappresentanti di Filcams Cgil e Fisascat Cisl, presente anche il sindaco di Rosignano Daniele Donati, la struttura rischia la chiusura. La società autostrada tirrenica ha comunicato che il 30 giugno – data di scadenza della proroga della convenzione tra Sat e My Chef - intende cessare l’attività nella struttura sulla A12 Genova-Rosignano, a seguito di un contenzioso tra la stessa Sat e My Chef. A quella data, salvo che emerga un altro soggetto interessato che subentri alla gestione, l’area di servizio tornerebbe nella diretta disponibilità della società autostrade con relativa ricaduta occupazionale sul futuro dei lavoratori.

“Accogliamo senz’altro la richiesta di aprire un tavolo in Regione presso Arti – conferma Fabiani -: tra l’altro la stessa Sat è tenuta a fornire il servizio sulle autostrade ai viaggiatori che pagano il pedaggio".