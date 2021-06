Biblioteca rinnovata, l'inaugurazione a Cerreto Guidi

Il gran giorno sta per arrivare. Dopo un’accurata riqualificazione, Sabato 19 giugno alle ore 10,30 è previsto il taglio del nastro della nuova Biblioteca “Emma Perodi”, collocata in Via Vittorio Veneto, proprio di fronte al Municipio e realizzata all’interno della Santi Saccenti dichiarata inagibile dopo il downburst del 2014.

Dopo quel tragico evento, l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi ha avviato un virtuoso percorso di riqualificazione, progettando il recupero dell’immobile e trovando nel “Bando Periferie” un prezioso canale di finanziamento.

“Abbiamo compiuto- commenta il Sindaco Simona Rossetti- un processo di rigenerazione urbana che è partito non solo dalla volontà di ristrutturare un edificio in disuso, ma dall’ opportunità di una rinascita che lo restituisce alla collettività attraverso un intervento che ridà funzionalità e utilità pubbliche”.

I lavori sono stati effettuati intercettando i finanziamenti del “Bando Periferie” per un importo di € 850.000. La nuova biblioteca, moderna e funzionale, che ospita circa 30mila volumi, una parte dei quali fanno parte di prestigiosi fondi e donazioni, si affaccia su una magnifica vallata che consentirà agli utenti di godere di un panorama splendido.

Il Centro culturale, comprensivo della Biblioteca, è stato realizzato nell’edificio della ex scuola Santi Saccenti in cui tanti cerretesi hanno svolto il primo importante ciclo di studi.

Proprio per ricordare questa sua antica funzione, è stata ricreata all’interno del Centro culturale, un’aula intitolata al maestro Gianfranco Bartolini, con banchi, arredi e materiali didattici, tipici della scuola di metà Novecento.

Per arricchire ulteriormente la memoria di questo spazio, vi sono state collocate fotografie dell’epoca che documentano la vita scolastica trascorsa nella ex Saccenti.

Il piano terra, inoltre, comprende uno spazio dedicato a Emma Perodi, scrittrice, giornalista e grande autrice di letteratura per bambini che nacque a Cerreto Guidi nel 1850 e morì a Palermo nel 1918 e a cui è intitolata la Biblioteca comunale di Cerreto Guidi.

Sempre al piano terra, oltre al laboratorio di lettura, è presente una caffetteria, realizzata grazie al bando “Spazi Attivi” della Fondazione CR Firenze, pensata come uno spazio ricreativo al servizio degli utenti e dei cittadini.

L’inaugurazione è fissata per le ore 10,30 e si svolgerà nel rispetto delle attuali normative anti Covid. La cerimonia, aperta dalle note dell’Inno d’Italia, proseguirà con l’intervento del Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti.

Nel proseguo della mattinata prenderanno la parola il presidente della Regione, Eugenio Giani, il Senatore Dario Parrini, il Presidente dell’Unione dei Comuni Alessio Falorni, il progettista Arch. Marco Jaff, il direttore dei lavori Arch. Alberto Casini, l’Arch. Bellarmino Bellucci (Giubileo della Luce) e l’Arch. Gabriele Nannetti della Soprintendenza.

Previste delle brevi visite guidate all’interno dei nuovi spazi della Biblioteca che sarà aperta al pubblico a partire da lunedì 21 giugno.

La giornata inaugurale della nuova Biblioteca, si concluderà in serata, alle ore 21,00, in Piazza Dante Desideri, dietro al Comune, con lo spettacolo teatrale “Dell'Arte Contagiosa” dedicato al IV Canto dell’Inferno dove si racconta del limbo e dei numerosi personaggi che Dante incontra. L’appuntamento, a ingresso gratuito, rientra nelle Celebrazioni per i 700 anni dalla morte del “Sommo Poeta”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa