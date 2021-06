Blitz dei carabinieri in confezione a Montemurlo, 7 lavoratori clandestini: un arresto

Nella serata di ieri un uomo di 38 anni è stato arrestato a Montemurlo per sfruttamento di manodopera clandestina. A finire nel mirino dei carabinieri di Montemurlo uno stabilimento nella zona industriale di Oste, da qualche giorno sotto l'osservazione dei militari a causa di movimenti di persone e mezzi.

L'operazione è scattata in serata e, all'interno della confezione, sono stati sorpresi una decina di operai al lavoro, sette dei quali irregolari sul territorio nazionale. Nelle fasi preliminari dell'operazione, i carabinieri avevano potuto notare che alcuni di loro alloggiavano in un'abitazione poco distante, messa a disposizione dello stesso datore di lavoro.

Per l'imprenditore, di nazionalità cinese, è scattato l'arresto in flagranza di reato per favoreggiamento al lavoro clandestino. Ipotesi poi aggravata dal pm, in ragione dell'alloggio fornito dal titolare, che ha aggravato l'imputazione di sfruttamento.

All'udienza di convalida avvenuta questa mattina, il 38enne ha patteggiato una pena di 6 mesi e 6mila euro di multa. Le sette persone irregolari sul territorio nazionale, dopo identificazione e denuncia per il reato di immigrazione clandestina, sono state avviate presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Prato per le procedure di espulsione.