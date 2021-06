Il Wine Festival mugellano anche in estate: 50 aziende da tutta Italia per "Borgo DiVino"

Si avvicina l’appuntamento con il Wine Festival “Borgo Divino” che dopo il successo delle prime due edizioni e la versione on line in tempo di pandemia, a ottobre 2020, presenta la sua prima edizione estiva tornando a Villa Pecori Giraldi a Borgo San Lorenzo.

Sabato 26 e domenica 27 giugno con numerose conferme ed una grande partecipazione di tante nuove ed interessanti realtà enologiche il Wine Festival darà la possibilità alle 50 aziende vinicole provenienti da tutta Italia di presentare le circa 200 etichette che i visitatori potranno degustare in un suggestivo giro d’Italia.

Saranno infatti presenti aziende da tutta la penisola per quello che sarà uno dei primi appuntamenti organizzati per il settore vitivinicolo, dall’allentamento delle restrizioni anti covid. Grande attenzione sarà principalmente rivolta alla produzione toscana ed in particolare al nostro territorio che si sta facendo apprezzare anche ad alti livelli. Cantine, aziende agricole, operatori del settore, associazioni ed Enti che fanno parte di uno dei settori trainanti dell’economia e dell’export italiano, saranno i veri protagonisti di questa 2 giorni.

Ad ospitare Borgo DiVino sarà ancora una volta Villa Pecori Giraldi, la splendida Villa icona internazionale dello stile liberty, in cui sarà allestito un percorso guidato e multisensoriale scandito da un allestimento semplice ma suggestivo, attraverso sapori, tradizioni e territori. Ovviamente la manifestazione sarà organizzata nel rispetto di tutte le normative anti-covid, dividendo anche la giornata in due fasce orarie di ingresso per le quali è consigliato prenotarsi già da prima, in modo da evitare assembramenti ed inutili attese in biglietteria. Ad aiutare una maggiore vivibilità del Festival sarà questa volta anche l’utilizzo del bellissimo parco di Villa Pecori Giraldi, che ospiterà un’area per un ristoro, e dove sarà possibile fare una pausa al fresco durante il proprio tour di degustazioni.

Come nelle passate edizioni anche questa volta all’interno della Villa sarà possibile acquistare i vini in degustazione grazie al wine-shop esclusivo, che permetterà di acquistare le etichette preferite a prezzi di cantina.

L’ingresso alla manifestazione, comprensivo delle degustazioni a tutti i desk dei produttori, del bicchiere ufficiale della manifestazione VD-Glass e di alcuni gadget, avrà un biglietto di 15 euro (ingresso ridotto di 12 euro per soci Coop, Banco Fiorentino, UNPLI o FISAR). L’evento si svolge in collaborazione tra Officina Cu.Bo. e la Periscopio Comunicazione ed è organizzato con il prezioso contributo del Comune di Borgo San Lorenzo, oltre alla collaborazione di FISAR Firenze, Confesercenti, Confcommercio Firenze ed il supporto tecnico di VD-Glass e Acqua San Felice.

E’ già disponibile la prenotazione del biglietto per l’evento su www.borgo-divino.it e sulla piattaforma eventbrite.

Fonte: Borgo Di Vino - Ufficio stampa