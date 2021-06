BuyFood Toscana 2021, aperte le iscrizioni

Riconfermata anche per il 2021 l’organizzazione di BuyFood Toscana, la vetrina internazionale dedicata ai prodotti DOP, IGP, Agriqualità della regione, ambasciatori del gusto toscano in Italia e all’estero. Da oggi, mercoledì 16 giugno 2021, fino al prossimo 28 giugno, potranno essere presentate le domande per partecipare alla terza edizione.

BuyFood Toscana, evento organizzato da Regione Toscana, in collaborazione con la Camera di Commercio Industria ed Agricoltura di Firenze, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana, si svolgerà dal 18 al 20 ottobre 2021.

L’edizione 2020, caratterizzata da un format ibrido, aveva visto concretizzarsi oltre 400 incontri B2B, per 24 mila minuti di video meeting e oltre il 90% di soddisfazione dei partecipanti, ed oltre 7 mila utenti collegati alle dirette web dell’inaugurazione e dei cooking show, per un bacino di circa 17 mila contatti.

L’edizione 2021 si apre anche ai prodotti biologici, ai Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) ed ai prodotti a marchio ‘Prodotti di Montagna’.

La Regione ha approvato l'avviso per la manifestazione di interesse a partecipare all’evento B2B, creato per favorire l’incontro tra un massimo di 60 imprese e gli operatori commerciali, nazionali ed internazionali, appositamente selezionati provenienti da mercati target di comprovato interesse tra importatori, distributori, agenti, Horeca. L'obiettivo è promuovere i prodotti toscani di qualità, creare nuove opportunità di mercato per i produttori ed ampliarne la conoscenza verso gli operatori italiani ed esteri, agendo sull’ampliamento dei percorsi di internazionalizzazione delle imprese e sul consolidamento del mercato nazionale.

La domanda di partecipazione, da parte delle imprese toscane che producono e commercializzano i prodotti indicati, può essere effettuata esclusivamente on-line, a partire dalle ore 8 di oggi 16 giugno 2021 e fino alle ore 12 del 28 giugno 2021, al seguente indirizzo: https://regionetoscana.crmcorporate.it, alla sezione “Eventi” – BuyFood Toscana 2021.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa